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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 320,00 352,50 -9,22 Odaş Elektrik 4,67 5,03 -7,16 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,26 5,54 -5,05 Tekfen Holding 18,03 18,87 -4,45 Çemtaş 5,82 6,05 -3,80 Çemaş Döküm 2,55 2,65 -3,77 TAV Havalimanları 25,52 26,52 -3,77 Coca Cola İçecek 28,90 29,98 -3,60 Gersan Elektrik 4,38 4,54 -3,52 T.S.K.B. 0,83 0,86 -3,49 Akbank 6,69 6,91 -3,18 Trakya Cam 4,27 4,41 -3,17 Yataş 3,99 4,12 -3,16 Doğuş Otomotiv 6,25 6,45 -3,10 Otokar 69,10 71,30 -3,09 Anel Elektrik 2,59 2,67 -3,00 Gözde Girişim 2,63 2,71 -2,95 Aselsan 26,36 27,14 -2,87 Migros Ticaret 18,36 18,90 -2,86 Ford Otosan 57,30 58,95 -2,80



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
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