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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 5,20 5,55 -6,31 ICBC Turkey Bank 5,24 5,45 -3,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,26 -3,85 Çemaş Döküm 2,47 2,55 -3,14 Türk Telekom 4,46 4,56 -2,19 MLP Sağlık 14,66 14,87 -1,41 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,32 5,39 -1,30 Mavi Giyim 32,50 32,90 -1,22 Galatasaray Sportif 1,68 1,70 -1,18 Odaş Elektrik 4,46 4,51 -1,11 Tofaş Oto. Fab. 21,42 21,66 -1,11 Yataş 3,89 3,93 -1,02 Koç Holding 13,42 13,55 -0,96 Afyon Çimento 5,54 5,59 -0,89 Aksa 11,46 11,55 -0,78 Gözde Girişim 2,61 2,63 -0,76 Tüpraş 104,50 105,30 -0,76 Enerjisa Enerji 5,64 5,68 -0,70 İhlas Gayrimenkul 1,46 1,47 -0,68 TAV Havalimanları 27,40 27,58 -0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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