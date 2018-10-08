Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 18,70 19,56 -4,40 Aksa Enerji 3,78 3,95 -4,30 Gersan Elektrik 3,46 3,59 -3,62 Tekfen Holding 21,10 21,72 -2,85 Soda Sanayii 6,73 6,92 -2,75 Fenerbahçe Futbol 18,93 19,40 -2,42 Enka İnşaat 4,95 5,07 -2,37 Çemtaş 6,95 7,09 -1,97 TAV Havalimanları 29,48 30,00 -1,73 Şok Marketler 8,51 8,64 -1,50 Hektaş 8,97 9,10 -1,43 Ege Endüstri 430,10 436,00 -1,35 Kardemir (D) 3,82 3,87 -1,29 Aksa 9,07 9,17 -1,09 Ereğli Demir Çelik 11,03 11,14 -0,99 Turkcell 10,75 10,85 -0,92 Bim Mağazalar 80,10 80,75 -0,80 Galatasaray Sportif 1,42 1,43 -0,70 Borusan Mannesmann 8,53 8,59 -0,70 Vestel 7,41 7,46 -0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)