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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik. 3,20 3,38 -5,33 TAV Havalimanları 27,00 28,50 -5,26 Alarko Holding 2,15 2,25 -4,44 Yataş 3,90 4,06 -3,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 1,08 -3,70 Kardemir (D) 3,71 3,85 -3,64 Vakıflar Bankası 3,78 3,92 -3,57 Petkim 5,46 5,66 -3,53 Koç Holding 15,80 16,35 -3,36 Vestel 7,44 7,69 -3,25 Good-Year 3,64 3,76 -3,19 Odaş Elektrik 3,39 3,50 -3,14 İş Fin.Kir. 2,48 2,56 -3,13 Pegasus 22,10 22,80 -3,07 Albaraka Türk 1,33 1,37 -2,92 Tüpraş 136,50 140,60 -2,92 GSD Holding 0,69 0,71 -2,82 İş Bankası (C) 4,16 4,28 -2,80 Netaş Telekom. 7,75 7,96 -2,64 Park Elek.Madencilik 2,65 2,72 -2,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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