Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon Bursa saat food istanbul
Kantinlere sıkı denetim
Kantinlere sıkı denetim
Limak Vakfı'na 5 ödül
Limak Vakfı'na 5 ödül
Konkordato abartılıyor
Konkordato abartılıyor
e-ticarete karşı gelemeyiz
e-ticarete karşı gelemeyiz
Başkan vekili oldu
Başkan vekili oldu

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 0,92 0,99 -7,07 Kardemir (D) 3,32 3,50 -5,14 Mavi Giyim 36,60 38,50 -4,94 Doğuş Otomotiv 4,46 4,69 -4,90 Sabancı Holding 7,15 7,51 -4,79 Türk Telekom 3,25 3,41 -4,69 Tümosan Motor ve Traktör 4,68 4,91 -4,68 Türk Traktör 40,28 42,24 -4,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,96 4,15 -4,58 Coca Cola İçecek 28,50 29,82 -4,43 Hürriyet Gzt. 0,88 0,92 -4,35 Borusan Mannesmann 8,90 9,29 -4,20 Otokar 72,25 75,25 -3,99 Gersan Elektrik 2,93 3,05 -3,93 Fenerbahçe Futbol 7,43 7,73 -3,88 Yataş 3,71 3,84 -3,39 Doğan Holding 1,16 1,20 -3,33 Kordsa Teknik Tekstil 10,33 10,68 -3,28 Gözde Girişim 2,40 2,48 -3,23 Karsan Otomotiv 1,22 1,26 -3,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1