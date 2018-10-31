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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 6,91 7,60 -9,08 Zorlu Enerji 1,11 1,20 -7,50 Good-Year 3,40 3,63 -6,34 Ege Endüstri 393,00 419,00 -6,21 Odaş Elektrik 2,69 2,86 -5,94 TAV Havalimanları 23,26 24,54 -5,22 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,51 3,68 -4,62 Göltaş Çimento 31,24 32,70 -4,46 T.S.K.B. 0,71 0,74 -4,05 İttifak Holding 3,50 3,64 -3,85 Türk Hava Yolları 14,05 14,60 -3,77 Türk Traktör 36,34 37,74 -3,71 Metro Holding 0,78 0,81 -3,70 Afyon Çimento 4,51 4,68 -3,63 Halkbank 6,17 6,39 -3,44 Sasa Polyester 8,30 8,56 -3,04 Albaraka Türk 1,32 1,36 -2,94 Pegasus 20,04 20,64 -2,91 Doğan Holding 1,09 1,12 -2,68 Koza Madencilik 5,04 5,16 -2,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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