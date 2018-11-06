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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 3,03 3,21 -5,61 Ford Otosan 57,95 61,05 -5,08 Tofaş Oto. Fab. 19,70 20,70 -4,83 Vakıflar Bankası 3,71 3,87 -4,13 T.S.K.B. 0,76 0,79 -3,80 Türk Hava Yolları 14,72 15,28 -3,66 İş Bankası (C) 4,23 4,39 -3,64 Net Holding 2,12 2,20 -3,64 Halkbank 7,09 7,33 -3,27 İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23 Sasa Polyester 8,82 9,11 -3,18 Migros Ticaret 15,74 16,25 -3,14 Vestel 6,91 7,12 -2,95 İpek Doğal Enerji 4,85 4,98 -2,61 Göltaş Çimento 31,46 32,30 -2,60 Anadolu Cam 3,03 3,11 -2,57 Zorlu Enerji 1,15 1,18 -2,54 Alarko Holding 1,99 2,04 -2,45 Hürriyet Gzt. 0,80 0,82 -2,44 Deva Holding 3,66 3,75 -2,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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