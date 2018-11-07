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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,04 3,80 -20,00 MLP Sağlık 13,05 13,91 -6,18 Coca Cola İçecek 29,32 30,44 -3,68 Tekfen Holding 22,62 23,38 -3,25 Turkcell 11,72 11,97 -2,09 Arçelik 16,25 16,58 -1,99 Enerjisa Enerji 4,95 5,05 -1,98 Borusan Mannesmann 8,72 8,89 -1,91 Ereğli Demir Çelik 9,15 9,31 -1,72 Net Holding 2,09 2,12 -1,42 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,43 3,46 -0,87 Alarko GMYO 54,75 55,20 -0,82 Galatasaray Sportif 1,25 1,26 -0,79 Koç Holding 15,53 15,65 -0,77 İskenderun Demir Çelik 6,91 6,96 -0,72 Koza Madencilik 5,66 5,69 -0,53 Anadolu Efes 19,90 20,00 -0,50 Sasa Polyester 8,78 8,82 -0,45 Koza Altın 48,84 49,00 -0,33 Türk Traktör 36,50 36,60 -0,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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