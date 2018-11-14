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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,36 2,95 -20,00 Göltaş Çimento 37,30 42,14 -11,49 Polisan Holding 6,24 6,50 -4,00 Ülker Bisküvi 14,60 15,20 -3,95 Şok Marketler 9,95 10,34 -3,77 Soda Sanayii 7,07 7,32 -3,42 Tofaş Oto. Fab. 17,40 18,00 -3,33 Aksa Enerji 3,06 3,15 -2,86 MLP Sağlık 11,63 11,95 -2,68 Vakıflar Bankası 3,65 3,75 -2,67 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,98 3,06 -2,61 Tekfen Holding 22,66 23,24 -2,50 Borusan Mannesmann 8,09 8,29 -2,41 Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 1,66 -2,41 Gersan Elektrik 3,24 3,32 -2,41 Emlak Konut GMYO 1,68 1,72 -2,33 Anel Elektrik 1,77 1,81 -2,21 Trakya Cam 3,15 3,22 -2,17 Coca Cola İçecek 27,20 27,76 -2,02 Otokar 78,05 79,55 -1,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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