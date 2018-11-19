Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Murat vali
Sil baştan planlama
Sil baştan planlama
Yemekmatik geliyor
Yemekmatik geliyor
İnek sütü satacak
İnek sütü satacak
Hukuktan ihracat çıktı
Hukuktan ihracat çıktı
CarPlay'e entegre oldu
CarPlay'e entegre oldu

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,84 4,07 -5,65 Arçelik 15,39 15,90 -3,21 Çemaş Döküm 2,05 2,10 -2,38 MLP Sağlık 11,57 11,82 -2,12 Özak GMYO 2,36 2,41 -2,07 Alarko GMYO 49,82 50,85 -2,03 Bera Holding 1,64 1,67 -1,80 GSD Holding 0,74 0,75 -1,33 Çemtaş 6,64 6,72 -1,19 Ege Endüstri 380,00 384,50 -1,17 Aksa 8,51 8,60 -1,05 Aselsan 26,94 27,22 -1,03 Ereğli Demir Çelik 8,76 8,85 -1,02 Coca Cola İçecek 28,06 28,28 -0,78 Kordsa Teknik Tekstil 10,08 10,14 -0,59 Anel Elektrik 1,78 1,79 -0,56 Tofaş Oto. Fab. 16,97 17,05 -0,47 Ford Otosan 53,90 54,10 -0,37 Anadolu Cam 2,92 2,93 -0,34 Eczacıbaşı Yatırım 7,08 7,10 -0,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1