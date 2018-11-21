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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 6,06 6,49 -6,63 Aksa Enerji 2,95 3,05 -3,28 Gentaş 2,06 2,12 -2,83 Şişe Cam 4,89 5,02 -2,59 TAV Havalimanları 23,92 24,52 -2,45 Coca Cola İçecek 27,40 28,00 -2,14 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,23 3,30 -2,12 Göltaş Çimento 35,64 36,36 -1,98 Özak GMYO 2,29 2,33 -1,72 Gözde Girişim 2,74 2,77 -1,08 Fenerbahçe Futbol 6,83 6,90 -1,01 Çemaş Döküm 1,99 2,01 -1,00 Deva Holding 3,33 3,36 -0,89 Doğan Holding 1,15 1,16 -0,86 Karsan Otomotiv 1,29 1,30 -0,77 İskenderun Demir Çelik 6,50 6,55 -0,76 Borusan Mannesmann 7,95 8,01 -0,75 Eczacıbaşı İlaç 2,87 2,89 -0,69 Koç Holding 14,35 14,45 -0,69 Tekfen Holding 21,02 21,16 -0,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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