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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 6,94 7,54 -7,96 İpek Doğal Enerji 5,76 6,15 -6,34 Koza Altın 51,00 53,60 -4,85 İş Fin.Kir. 3,26 3,40 -4,12 Şekerbank 1,18 1,23 -4,07 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,11 3,23 -3,72 ICBC Turkey Bank 9,10 9,42 -3,40 İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23 İskenderun Demir Çelik 6,34 6,50 -2,46 Çemtaş 6,54 6,70 -2,39 Bera Holding 1,67 1,71 -2,34 Kardemir (D) 2,55 2,61 -2,30 Otokar 81,25 83,00 -2,11 Tekfen Holding 20,58 21,02 -2,09 Borusan Mannesmann 7,80 7,95 -1,89 Anadolu Efes 20,30 20,68 -1,84 Arçelik 15,13 15,40 -1,75 Aksa Enerji 2,90 2,95 -1,69 Koç Holding 14,12 14,35 -1,60 İhlas Gayrimenkul 1,25 1,27 -1,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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