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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gentaş 1,97 2,04 -3,43 Şişe Cam 4,92 5,09 -3,34 Alarko GMYO 47,96 49,50 -3,11 Ülker Bisküvi 14,50 14,95 -3,01 Anadolu Cam 2,79 2,86 -2,45 Bera Holding 1,63 1,67 -2,40 Odaş Elektrik 2,54 2,60 -2,31 Park Elek.Madencilik 2,62 2,68 -2,24 TAV Havalimanları 23,70 24,20 -2,07 Enka İnşaat 4,64 4,73 -1,90 Şekerbank 1,16 1,18 -1,69 MLP Sağlık 11,59 11,78 -1,61 Zorlu Enerji 1,28 1,30 -1,54 Tüpraş 122,00 123,80 -1,45 Coca Cola İçecek 27,50 27,86 -1,29 Metro Holding 0,79 0,80 -1,25 Global Yat. Holding 2,53 2,56 -1,17 Ege Endüstri 361,90 366,10 -1,15 Mavi Giyim 34,12 34,50 -1,10 Çemtaş 6,47 6,54 -1,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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