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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,98 4,28 -7,01 Tofaş Oto. Fab. 18,23 19,40 -6,03 Sasa Polyester 9,05 9,59 -5,63 Çemaş Döküm 1,57 1,66 -5,42 MLP Sağlık 12,85 13,50 -4,81 TAV Havalimanları 22,38 23,44 -4,52 Türk Hava Yolları 16,30 17,00 -4,12 Hürriyet Gzt. 0,97 1,01 -3,96 Zorlu Enerji 1,30 1,35 -3,70 Otokar 82,30 85,30 -3,52 Anel Elektrik 1,70 1,76 -3,41 Doğuş Otomotiv 4,54 4,69 -3,20 Pegasus 24,50 25,30 -3,16 İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03 Yapı ve Kredi Bank. 1,68 1,73 -2,89 Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 1,76 -2,84 Şok Marketler 11,17 11,49 -2,79 Bim Mağazalar 82,15 84,50 -2,78 Ford Otosan 52,60 54,05 -2,68 Gentaş 1,98 2,03 -2,46




(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Borsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
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