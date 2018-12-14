banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya Diane Arcas
Yeni başkan Mustafa Seçkin
Seçkin başkan oldu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 9,02 11,27 -19,96 Çemaş Döküm 0,83 0,95 -12,63 Odaş Elektrik 2,06 2,20 -6,36 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,71 2,87 -5,57 Global Yat. Holding 2,80 2,95 -5,08 Kardemir (D) 2,15 2,26 -4,87 İpek Doğal Enerji 5,53 5,81 -4,82 Gersan Elektrik 2,94 3,08 -4,55 Vestel 5,50 5,75 -4,35 Koza Madencilik 7,59 7,93 -4,29 Türk Telekom 3,71 3,87 -4,13 Aselsan 23,88 24,86 -3,94 İhlas Gayrimenkul 1,23 1,28 -3,91 Aksa Enerji 2,62 2,72 -3,68 Şekerbank 1,08 1,12 -3,57 Eczacıbaşı İlaç 2,79 2,89 -3,46 Şişe Cam 5,36 5,55 -3,42 Türk Traktör 33,96 35,16 -3,41 Sasa Polyester 8,17 8,45 -3,31 Netaş Telekom. 6,55 6,77 -3,25


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Borsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1