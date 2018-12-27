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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,32 0,35 -8,57 İttifak Holding 3,06 3,29 -6,99 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,72 0,77 -6,49 Çemaş Döküm 0,73 0,76 -3,95 Ülker Bisküvi 14,28 14,76 -3,25 Gentaş 1,79 1,85 -3,24 Albaraka Türk 1,22 1,26 -3,17 Odaş Elektrik 1,93 1,99 -3,02 Turkcell 12,00 12,34 -2,76 Gübre Fabrik. 2,97 3,05 -2,62 Aksa Enerji 2,70 2,77 -2,53 Karsan Otomotiv 1,25 1,28 -2,34 Migros Ticaret 14,78 15,12 -2,25 İş Bankası (C) 4,41 4,51 -2,22 Ereğli Demir Çelik 7,11 7,27 -2,20 Anadolu Cam 2,55 2,60 -1,92 Emlak Konut GMYO 1,53 1,56 -1,92 Eczacıbaşı İlaç 2,70 2,75 -1,82 Koç Holding 14,05 14,30 -1,75 Doğuş Otomotiv 4,22 4,29 -1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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