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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,79 0,82 -3,66 İhlas Gayrimenkul 0,98 1,01 -2,97 T.S.K.B. 0,72 0,74 -2,70 Garanti Bankası 7,99 8,19 -2,44 Akbank 5,70 5,84 -2,40 Çelebi 65,90 67,45 -2,30 Net Holding 1,79 1,83 -2,19 Aksa Enerji 2,69 2,75 -2,18 Vakıflar Bankası 3,72 3,80 -2,11 Doğan Holding 0,95 0,97 -2,06 Yataş 4,49 4,58 -1,97 İş GMYO 1,00 1,02 -1,96 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,69 2,74 -1,82 Şişe Cam 5,33 5,42 -1,66 Sabancı Holding 7,31 7,43 -1,62 Halkbank 6,75 6,86 -1,60 Bera Holding 1,94 1,97 -1,52 İndeks Bilgisayar 5,85 5,94 -1,52 Mavi Giyim 30,52 30,98 -1,48 Odaş Elektrik 1,39 1,41 -1,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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