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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 59,95 62,45 -4,00 Odaş Elektrik 1,91 1,96 -2,55 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 1,28 -2,34 Mavi Giyim 30,00 30,72 -2,34 Koza Altın 55,85 57,10 -2,19 Soda Sanayii 7,38 7,51 -1,73 Türk Hava Yolları 14,39 14,59 -1,37 Emlak Konut GMYO 1,47 1,49 -1,34 Ereğli Demir Çelik 7,40 7,50 -1,33 Koza Madencilik 7,72 7,82 -1,28 Çemaş Döküm 0,79 0,80 -1,25 İhlas Gayrimenkul 0,99 1,00 -1,00 Tat Gıda 4,14 4,17 -0,72 Çemtaş 5,58 5,62 -0,71 Net Holding 1,77 1,78 -0,56 Ülker Bisküvi 15,30 15,38 -0,52 Şok Marketler 10,66 10,71 -0,47 Kardemir (D) 2,19 2,20 -0,45 Trakya Cam 3,13 3,14 -0,32 Coca Cola İçecek 31,70 31,78 -0,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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