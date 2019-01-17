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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 15,82 17,13 -7,65 İpek Doğal Enerji 5,92 6,15 -3,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,02 3,12 -3,21 İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13 Koza Madencilik 7,49 7,72 -2,98 Çelebi 58,75 59,95 -2,00 Odaş Elektrik 1,88 1,91 -1,57 Kordsa Teknik Tekstil 8,78 8,92 -1,57 Türk Hava Yolları 14,17 14,39 -1,53 Otokar 100,10 101,50 -1,38 TAV Havalimanları 25,36 25,70 -1,32 Çemaş Döküm 0,78 0,79 -1,27 Koza Altın 55,20 55,85 -1,16 Ege Endüstri 370,80 375,00 -1,12 İhlas Gayrimenkul 0,98 0,99 -1,01 Ford Otosan 55,45 56,00 -0,98 Sasa Polyester 8,22 8,30 -0,96 Şok Marketler 10,56 10,66 -0,94 Zorlu Enerji 1,26 1,27 -0,79 Aksa Enerji 2,82 2,84 -0,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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