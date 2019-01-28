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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) T. Halk Bankası 7,59 7,84 -3,19 İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13 Yapı ve Kredi Bank. 1,89 1,95 -3,08 Garanti Bankası 8,87 9,14 -2,95 Ereğli Demir Çelik 8,23 8,47 -2,83 Kardemir (D) 2,49 2,56 -2,73 Deva Holding 3,41 3,50 -2,57 Tekfen Holding 23,80 24,42 -2,54 Albaraka Türk 1,26 1,29 -2,33 Petkim 5,75 5,88 -2,21 Mavi Giyim 38,06 38,88 -2,11 Hürriyet Gzt. 0,96 0,98 -2,04 Kordsa Teknik Tekstil 9,02 9,20 -1,96 Park Elek.Madencilik 2,53 2,58 -1,94 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,67 -1,80 Tofaş Oto. Fab. 19,65 20,00 -1,75 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 1,15 -1,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 3,12 -1,60 Gübre Fabrik. 3,11 3,16 -1,58 Koza Madencilik 7,47 7,59 -1,58


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Borsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
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