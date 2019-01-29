Borsada en çok değer kaybeden hisseler İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

29 Ocak 2019 Salı 18:40