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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,30 5,21 -17,47 Enka İnşaat 4,96 5,30 -6,42 Parsan 11,18 11,79 -5,17 Koza Altın 56,15 58,50 -4,02 Koza Madencilik 7,11 7,40 -3,92 Bim Mağazalar 90,45 93,35 -3,11 İpek Doğal Enerji 5,62 5,77 -2,60 Coca Cola İçecek 33,32 34,20 -2,57 Emlak Konut GMYO 1,53 1,57 -2,55 Afyon Çimento 4,92 5,04 -2,38 Petkim 5,79 5,93 -2,36 Ereğli Demir Çelik 8,43 8,61 -2,09 Yapı ve Kredi Bank. 1,94 1,98 -2,02 Hürriyet Gzt. 0,97 0,99 -2,02 Polisan Holding 6,68 6,81 -1,91 İhlas Gayrimenkul 1,08 1,10 -1,82 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,18 -1,69 Aksa Enerji 2,99 3,04 -1,64 Yataş 5,05 5,13 -1,56 Kardemir (D) 2,54 2,58 -1,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Borsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
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