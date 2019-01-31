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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,46 1,58 -7,59 Koza Madencilik 6,71 7,11 -5,63 Parsan 10,61 11,18 -5,10 Koza Altın 53,65 56,15 -4,45 İpek Doğal Enerji 5,42 5,62 -3,56 Gübre Fabrik. 3,20 3,31 -3,32 ICBC Turkey Bank 4,16 4,30 -3,26 Göltaş Çimento 12,19 12,60 -3,25 Galatasaray Sportif 1,49 1,54 -3,25 Sasa Polyester 8,67 8,94 -3,02 Kerevitaş Gıda 1,77 1,82 -2,75 Tümosan Motor ve Traktör 4,93 5,06 -2,57 T. Halk Bankası 7,60 7,80 -2,56 Aselsan 25,70 26,36 -2,50 Türk Hava Yolları 15,42 15,81 -2,47 Şekerbank 1,21 1,24 -2,42 Alarko Holding 2,57 2,63 -2,28 Polisan Holding 6,53 6,68 -2,25 Yataş 4,94 5,05 -2,18 Anadolu Efes 22,04 22,50 -2,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
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