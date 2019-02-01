Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Bursa Trabzon
İngiltere'den ödül aldı
İngiltere'den ödül aldı
EMITT kapılarını açtı
EMITT kapılarını açtı
YÖK'ten tarihi adım
YÖK'ten tarihi adım
6 modelini sergileyecek
6 modelini sergileyecek
En çok o satıldı
En çok o satıldı

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,02 3,20 -5,63 Türk Hava Yolları 14,76 15,42 -4,28 Pegasus 29,12 30,32 -3,96 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,95 3,06 -3,59 Trakya Cam 3,50 3,63 -3,58 Gersan Elektrik 3,45 3,57 -3,36 Koza Madencilik 6,49 6,71 -3,28 Aselsan 24,86 25,70 -3,27 Tümosan Motor ve Traktör 4,77 4,93 -3,25 Ford Otosan 58,05 59,95 -3,17 ICBC Turkey Bank 4,03 4,16 -3,12 Kardemir (D) 2,54 2,62 -3,05 Soda Sanayii 6,96 7,17 -2,93 Akbank 6,88 7,08 -2,82 Türk Traktör 37,40 38,46 -2,76 Tekfen Holding 24,00 24,66 -2,68 Aksa Enerji 2,93 3,01 -2,66 Sabancı Holding 9,13 9,37 -2,56 Emlak Konut GMYO 1,54 1,58 -2,53 Netaş Telekom. 7,75 7,95 -2,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Borsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1