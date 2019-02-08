Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,91 2,01 -4,98 Anel Elektrik 1,95 2,05 -4,88 Albaraka Türk 1,65 1,73 -4,62 Bera Holding 1,99 2,07 -3,86 Tofaş Oto. Fab. 19,34 20,10 -3,78 Kardemir (D) 2,30 2,38 -3,36 Ereğli Demir Çelik 8,31 8,59 -3,26 Şekerbank 1,23 1,27 -3,15 Hürriyet Gzt. 0,97 1,00 -3,00 Gersan Elektrik 3,53 3,62 -2,49 Yapı ve Kredi Bank. 1,97 2,02 -2,48 Türk Traktör 35,52 36,42 -2,47 Şok Marketler 11,19 11,46 -2,36 Park Elek.Madencilik 2,53 2,59 -2,32 MLP Sağlık 12,72 12,94 -1,70 Netaş Telekom. 7,10 7,22 -1,66 Tekfen Holding 25,08 25,50 -1,65 Gentaş 1,88 1,91 -1,57 Emlak Konut GMYO 1,47 1,49 -1,34 Anadolu Efes 22,20 22,50 -1,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)