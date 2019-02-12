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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 10,58 11,20 -5,54 Türk Hava Yolları 14,45 15,24 -5,18 Tofaş Oto. Fab. 18,63 19,50 -4,46 Beşiktaş Futbol Yat. 1,76 1,83 -3,83 Odaş Elektrik 1,84 1,91 -3,66 Bera Holding 1,89 1,96 -3,57 ASELSAN 23,62 24,46 -3,43 Migros Ticaret 16,09 16,65 -3,36 Pegasus 29,14 30,04 -3,00 Gersan Elektrik 3,62 3,72 -2,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 1,15 -2,61 Çemaş Döküm 0,76 0,78 -2,56 İttifak Holding 3,06 3,14 -2,55 Parsan 10,98 11,26 -2,49 Deva Holding 3,61 3,70 -2,43 Koza Altın 49,96 51,20 -2,42 Çemtaş 5,48 5,61 -2,32 Akbank 6,78 6,94 -2,31 Afyon Çimento 4,70 4,81 -2,29 Arçelik 19,51 19,96 -2,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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