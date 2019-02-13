Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,70 2,12 -19,81 Anadolu Efes 20,74 22,18 -6,49 Ford Otosan 55,40 59,10 -6,26 Anel Elektrik 1,85 1,95 -5,13 Tekfen Holding 24,10 25,30 -4,74 Emlak Konut GMYO 1,41 1,48 -4,73 İş Bankası (C) 5,37 5,63 -4,62 Halkbank 7,15 7,49 -4,54 Türk Hava Yolları 13,80 14,45 -4,50 Doğan Holding 1,10 1,15 -4,35 Kardemir (D) 2,21 2,31 -4,33 Tat Gıda 4,29 4,48 -4,24 Şekerbank 1,21 1,26 -3,97 Alarko GMYO 47,84 49,78 -3,90 Metro Holding 0,76 0,79 -3,80 İhlas Gayrimenkul 1,02 1,06 -3,77 Parsan 10,57 10,98 -3,73 Gübre Fabrik. 3,12 3,24 -3,70 Vakıflar Bankası 4,75 4,93 -3,65 Şok Marketler 10,20 10,58 -3,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)