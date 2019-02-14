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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 17,46 19,28 -9,44 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,28 3,60 -8,89 Enka İnşaat 4,74 4,99 -5,01 Anadolu Efes 19,71 20,74 -4,97 Türk Traktör 34,22 35,82 -4,47 Gersan Elektrik 2,44 2,54 -4,09 TAV Havalimanları 26,92 28,06 -4,06 Polisan Holding 6,35 6,57 -3,35 Çelebi 58,25 60,25 -3,32 Aksa 8,95 9,21 -2,82 MLP Sağlık 12,61 12,95 -2,63 İndeks Bilgisayar 6,70 6,88 -2,62 Ford Otosan 54,00 55,40 -2,53 Mavi Giyim 39,08 40,04 -2,40 Bim Mağazalar 92,10 94,30 -2,33 Yataş 5,27 5,39 -2,23 Deva Holding 3,55 3,63 -2,20 Alarko GMYO 46,98 47,84 -1,80 Şekerbank 1,19 1,21 -1,65 Odaş Elektrik 1,79 1,82 -1,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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