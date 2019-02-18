Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda dünya Bursa Meltem Ersoy
Büyüme hedefi koydu
Büyüme hedefi koydu
Eşel mobile geçilsin
Eşel mobile geçilsin
STK'larla buluştu
STK'larla buluştu
Google Asistan Sevgililer Günü’ne hazır
OK Google-Sevgilin var mı?
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından izliyor”
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 4,79 5,27 -9,11 Koza Madencilik 5,39 5,84 -7,71 Koza Altın 48,14 50,95 -5,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,02 3,15 -4,13 Şişe Cam 6,43 6,69 -3,89 Şok Marketler 10,20 10,57 -3,50 Parsan 10,71 11,08 -3,34 Migros Ticaret 15,16 15,68 -3,32 Garanti Bankası 8,60 8,87 -3,04 İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03 Zorlu Enerji 1,43 1,47 -2,72 Vakıflar Bankası 4,73 4,86 -2,67 Arçelik 19,86 20,40 -2,65 İş Bankası (C) 5,64 5,79 -2,59 Türk Hava Yolları 13,34 13,69 -2,56 Pegasus 28,00 28,72 -2,51 T.S.K.B. 0,82 0,84 -2,38 Halkbank 7,04 7,21 -2,36 Aksa 8,88 9,09 -2,31 Fenerbahçe Futbol 7,11 7,27 -2,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5