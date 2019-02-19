Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon ekonomi moda Bursa TÜSİAD
Nestlé Türkiye’ye yeni CEO
Nestlé Türkiye’ye yeni CEO
Boyner'den Zarakol sitemi
Boyner'den Zarakol sitemi
İşte Dubai gerçeği
İşte Dubai gerçeği
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
Büyüme hedefi koydu
Büyüme hedefi koydu

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,07 1,12 -4,46 Galatasaray Sportif 1,50 1,55 -3,23 Tüpraş 140,50 144,00 -2,43 Ülker Bisküvi 18,36 18,78 -2,24 Alarko GMYO 46,34 47,36 -2,15 Global Yat. Holding 3,65 3,73 -2,14 Mavi Giyim 39,22 40,06 -2,10 Gersan Elektrik 2,43 2,48 -2,02 Parsan 10,50 10,71 -1,96 İş GMYO 1,05 1,07 -1,87 Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 1,76 -1,70 Bim Mağazalar 91,40 92,95 -1,67 Albaraka Türk 1,80 1,83 -1,64 Gübre Fabrik. 3,12 3,17 -1,58 Vestel 6,37 6,47 -1,55 Türk Telekom 5,20 5,28 -1,52 Fenerbahçe Futbol 7,01 7,11 -1,41 Aksa Enerji 2,83 2,87 -1,39 Göltaş Çimento 11,16 11,31 -1,33 Metro Holding 0,77 0,78 -1,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5