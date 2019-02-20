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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,80 0,83 -3,61 İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03 Ereğli Demir Çelik 8,80 9,05 -2,76 İndeks Bilgisayar 7,36 7,55 -2,52 Zorlu Enerji 1,41 1,44 -2,08 MLP Sağlık 12,40 12,65 -1,98 Çelebi 57,25 58,35 -1,89 Petkim 5,52 5,62 -1,78 İpek Doğal Enerji 4,80 4,88 -1,64 Tekfen Holding 22,90 23,28 -1,63 Sabancı Holding 8,97 9,11 -1,54 İş Bankası (C) 5,51 5,57 -1,08 Garanti Bankası 8,60 8,69 -1,04 Alarko GMYO 45,90 46,34 -0,95 Yataş 5,47 5,52 -0,91 Akbank 6,57 6,63 -0,90 Vakıflar Bankası 4,86 4,90 -0,82 İskenderun Demir Çelik 6,83 6,88 -0,73 Galatasaray Sportif 1,49 1,50 -0,67 Odaş Elektrik 1,85 1,86 -0,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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