Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Bursa Trabzon Optimum
Minik ellere süper güç
Minik ellere süper güç
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Dolarda son durum!
Dolarda son durum!
Tarkan’dan dev yatırım!
Tarkan’dan dev yatırım!
Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tanıtılıyor
Samsung'un son bombası

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bim Mağazalar 87,70 92,40 -5,09 İhlas Holding 0,34 0,35 -2,86 Kordsa Teknik Tekstil 10,40 10,54 -1,33 Parsan 10,55 10,69 -1,31 Çemaş Döküm 0,80 0,81 -1,23 Gözde Girişim 3,56 3,60 -1,11 Ülker Bisküvi 19,01 19,21 -1,04 Akbank 6,66 6,73 -1,04 Fenerbahçe Futbol 7,04 7,11 -0,98 Yapı ve Kredi Bank. 2,06 2,08 -0,96 Tofaş Oto. Fab. 20,00 20,18 -0,89 Mavi Giyim 39,72 40,06 -0,85 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,20 -0,83 Vakıflar Bankası 4,91 4,95 -0,81 Anadolu Efes 20,82 20,96 -0,67 Tümosan Motor ve Traktör 4,80 4,83 -0,62 Şok Marketler 10,31 10,37 -0,58 Türk Telekom 5,20 5,23 -0,57 İş Bankası (C) 5,55 5,58 -0,54 Albaraka Türk 1,99 2,00 -0,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5