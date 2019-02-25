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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 34,80 35,80 -2,79 Koza Altın 49,74 51,00 -2,47 Aselsan 25,10 25,66 -2,18 Galatasaray Sportif 1,51 1,54 -1,95 Global Yat. Holding 3,72 3,79 -1,85 Koza Madencilik 5,68 5,78 -1,73 Ereğli Demir Çelik 9,09 9,25 -1,73 Tüpraş 143,80 146,00 -1,51 İpek Doğal Enerji 4,77 4,84 -1,45 Alarko Holding 2,77 2,80 -1,07 Bera Holding 1,91 1,93 -1,04 Trakya Cam 3,91 3,95 -1,01 İhlas Gayrimenkul 1,10 1,11 -0,90 Türk Hava Yolları 14,03 14,12 -0,64 Odaş Elektrik 1,86 1,87 -0,53 Fenerbahçe Futbol 7,01 7,04 -0,43 Kardemir (D) 2,55 2,56 -0,39 Anadolu Efes 20,74 20,82 -0,38 Pegasus 29,68 29,76 -0,27 Enerjisa Enerji 5,58 5,59 -0,18


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
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