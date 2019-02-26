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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,01 1,10 -8,18 Albaraka Türk 1,90 2,01 -5,47 Gersan Elektrik 2,48 2,62 -5,34 Beşiktaş Futbol Yat. 1,70 1,76 -3,41 Polisan Holding 6,62 6,82 -2,93 TAV Havalimanları 27,80 28,52 -2,52 Çemaş Döküm 0,79 0,81 -2,47 MLP Sağlık 12,62 12,92 -2,32 Tümosan Motor ve Traktör 4,83 4,94 -2,23 Bim Mağazalar 86,95 88,75 -2,03 Coca Cola İçecek 34,16 34,80 -1,84 İndeks Bilgisayar 7,97 8,11 -1,73 Zorlu Enerji 1,52 1,54 -1,30 Verusa Holding 18,55 18,74 -1,01 Hürriyet Gzt. 0,99 1,00 -1,00 Eczacıbaşı İlaç 3,16 3,19 -0,94 Doğan Holding 1,13 1,14 -0,88 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 1,25 -0,80 Türk Traktör 35,12 35,40 -0,79 Turkcell 14,15 14,26 -0,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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