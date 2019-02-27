Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,93 1,01 -7,92 Kartonsan 374,00 400,90 -6,71 Metro Holding 0,74 0,78 -5,13 İttifak Holding 3,61 3,80 -5,00 Pegasus 28,66 30,00 -4,47 ASELSAN 24,56 25,64 -4,21 Çelebi 60,40 62,85 -3,90 Coca Cola İçecek 32,86 34,16 -3,81 Anadolu Efes 20,32 21,10 -3,70 Mavi Giyim 41,48 43,06 -3,67 Galatasaray Sportif 1,49 1,54 -3,25 Türk Hava Yolları 14,00 14,39 -2,71 Ülker Bisküvi 19,32 19,83 -2,57 Şişe Cam 6,76 6,93 -2,45 Gentaş 1,99 2,04 -2,45 Netaş Telekom. 8,14 8,34 -2,40 TAV Havalimanları 27,14 27,80 -2,37 Parsan 10,33 10,58 -2,36 Trakya Cam 3,85 3,94 -2,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,05 3,12 -2,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)