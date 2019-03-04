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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 5,18 5,54 -6,50 Galatasaray Sportif 1,39 1,48 -6,08 MLP Sağlık 13,94 14,67 -4,98 Pegasus 28,04 29,00 -3,31 İpek Doğal Enerji 5,08 5,22 -2,68 Ford Otosan 54,45 55,95 -2,68 Anel Elektrik 1,82 1,87 -2,67 Koza Madencilik 5,99 6,15 -2,60 Koza Altın 48,68 49,94 -2,52 TAV Havalimanları 26,70 27,36 -2,41 Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,66 -1,81 Kordsa Teknik Tekstil 11,09 11,28 -1,68 Gübre Fabrik. 3,20 3,24 -1,23 Bim Mağazalar 86,10 87,10 -1,15 Fenerbahçe Futbol 7,03 7,10 -0,99 Global Yat. Holding 3,67 3,70 -0,81 Arçelik 20,62 20,74 -0,58 Odaş Elektrik 1,86 1,87 -0,53 Türk Hava Yolları 13,91 13,97 -0,43 Alarko GMYO 48,50 48,70 -0,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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