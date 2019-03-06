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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,57 1,81 -13,26 İhlas Gayrimenkul 0,96 1,09 -11,93 Albaraka Türk 1,78 1,90 -6,32 İhlas Holding 0,48 0,51 -5,88 Sabancı Holding 8,71 9,11 -4,39 Göltaş Çimento 11,72 12,20 -3,93 Hürriyet Gzt. 0,98 1,02 -3,92 Zorlu Enerji 1,53 1,58 -3,16 Şekerbank 1,21 1,24 -2,42 Turkcell 13,86 14,19 -2,33 Ege Endüstri 452,50 463,00 -2,27 Odaş Elektrik 1,77 1,81 -2,21 Net Holding 1,90 1,94 -2,06 Kardemir (D) 2,46 2,51 -1,99 Gentaş 1,97 2,01 -1,99 İpek Doğal Enerji 4,99 5,09 -1,96 Aksa Enerji 3,05 3,11 -1,93 Mavi Giyim 42,40 43,22 -1,90 Yataş 5,70 5,81 -1,89 Petkim 4,95 5,04 -1,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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