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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 18,85 19,73 -4,46 Metro Holding 0,88 0,92 -4,35 Tekfen Holding 24,62 25,66 -4,05 Arçelik 19,13 19,85 -3,63 Yataş 5,36 5,55 -3,42 Ford Otosan 49,84 51,60 -3,41 Pegasus 28,04 28,96 -3,18 Parsan 10,37 10,66 -2,72 Türk Hava Yolları 12,76 13,10 -2,60 Türk Traktör 32,40 33,24 -2,53 Alarko Holding 2,81 2,88 -2,43 Gözde Girişim 3,34 3,42 -2,34 ASELSAN 22,64 23,16 -2,25 İpek Doğal Enerji 4,63 4,73 -2,11 Aksa Enerji 2,80 2,86 -2,10 Zorlu Enerji 1,41 1,44 -2,08 İş GMYO 0,97 0,99 -2,02 Gersan Elektrik 2,48 2,53 -1,98 Mavi Giyim 40,70 41,50 -1,93 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 1,16 -1,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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