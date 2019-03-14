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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 34,16 35,08 -2,62 Deva Holding 4,25 4,36 -2,52 Kerevitaş Gıda 1,69 1,73 -2,31 Şişe Cam 6,40 6,53 -1,99 Bim Mağazalar 84,80 86,40 -1,85 Netaş Telekom. 7,81 7,94 -1,64 Net Holding 1,89 1,92 -1,56 Gentaş 1,99 2,02 -1,49 Tüpraş 149,20 151,30 -1,39 Eczacıbaşı İlaç 3,07 3,11 -1,29 İhlas Gayrimenkul 0,89 0,90 -1,11 Alarko Holding 2,78 2,81 -1,07 Enerjisa Enerji 5,64 5,70 -1,05 Garanti Bankası 9,08 9,16 -0,87 TAV Havalimanları 25,46 25,68 -0,86 Türk Telekom 5,21 5,25 -0,76 Zorlu Enerji 1,40 1,41 -0,71 Hektaş 11,47 11,55 -0,69 Şok Marketler 9,17 9,23 -0,65 Beşiktaş Futbol Yat. 1,57 1,58 -0,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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