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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 4,79 5,27 -9,11 Kardemir (D) 2,49 2,70 -7,78 Akbank 6,36 6,89 -7,69 İş Bankası (C) 5,93 6,39 -7,20 Trakya Cam 3,51 3,78 -7,14 Vakıflar Bankası 5,16 5,54 -6,86 Odaş Elektrik 1,52 1,63 -6,75 GSD Holding 1,01 1,08 -6,48 Şekerbank 1,16 1,24 -6,45 Halkbank 6,99 7,46 -6,30 Karsan Otomotiv 1,52 1,62 -6,17 Ülker Bisküvi 17,95 19,13 -6,17 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 2,34 -5,98 Garanti Bankası 9,18 9,74 -5,75 Göltaş Çimento 11,15 11,83 -5,75 Zorlu Enerji 1,32 1,40 -5,71 T.S.K.B. 0,83 0,88 -5,68 Gübre Fabrik. 2,86 3,03 -5,61 Gözde Girişim 3,54 3,75 -5,60 Gersan Elektrik 2,22 2,35 -5,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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