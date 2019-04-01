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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,82 0,87 -5,75 İhlas Holding 0,36 0,38 -5,26 Tekfen Holding 21,66 22,54 -3,90 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,30 -3,33 Halkbank 6,17 6,38 -3,29 Akbank 6,14 6,32 -2,85 Emlak Konut GMYO 1,49 1,53 -2,61 Garanti Bankası 8,14 8,34 -2,40 Vakıflar Bankası 4,44 4,53 -1,99 Kartonsan 339,00 345,00 -1,74 Gözde Girişim 3,40 3,45 -1,45 Çemaş Döküm 0,74 0,75 -1,33 Turkcell 11,94 12,09 -1,24 Good-Year 3,21 3,25 -1,23 Hürriyet Gzt. 0,81 0,82 -1,22 Özderici GMYO 0,82 0,83 -1,20 Yataş 5,08 5,14 -1,17 Ereğli Demir Çelik 9,02 9,12 -1,10 Soda Sanayii 7,42 7,50 -1,07 Tofaş Oto. Fab. 16,94 17,11 -0,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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