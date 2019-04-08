Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon Vodafone mersin yusuf
Ticari üniteler satışa çıkıyor
Ticari üniteler satışta
Seçim onlara yaradı
Seçim onlara yaradı
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 7,19 7,78 -7,58 TAV Havalimanları 25,18 26,36 -4,48 Mavi Giyim 37,94 39,48 -3,90 Net Holding 1,73 1,80 -3,89 Alarko Holding 2,50 2,60 -3,85 Tat Gıda 4,26 4,43 -3,84 Metro Holding 0,78 0,81 -3,70 Türk Telekom 4,34 4,50 -3,56 Polisan Holding 3,26 3,38 -3,55 Vakıflar Bankası 4,37 4,53 -3,53 Pegasus 28,54 29,56 -3,45 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,30 -3,33 Göltaş Çimento 10,21 10,56 -3,31 Bim Mağazalar 79,05 81,70 -3,24 Akbank 6,37 6,58 -3,19 GSD Holding 0,91 0,94 -3,19 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 2,20 -3,18 MLP Sağlık 12,81 13,22 -3,10 Netaş Telekom. 7,86 8,11 -3,08 Anadolu Efes 19,19 19,80 -3,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5