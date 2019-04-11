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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İndeks Bilgisayar 6,86 7,28 -5,77 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,88 -4,55 Kerevitaş Gıda 1,52 1,59 -4,40 Yataş 4,75 4,95 -4,04 Koza Altın 42,30 43,76 -3,34 Odaş Elektrik 1,58 1,63 -3,07 Tüpraş 127,30 131,00 -2,82 Parsan 9,45 9,72 -2,78 Çelebi 66,00 67,75 -2,58 Gübre Fabrik. 2,83 2,90 -2,41 Netaş Telekom. 7,57 7,75 -2,32 Galatasaray Sportif 1,27 1,30 -2,31 Ereğli Demir Çelik 9,32 9,54 -2,31 İş Bankası (C) 5,65 5,78 -2,25 Coca Cola İçecek 31,34 32,00 -2,06 Kartonsan 323,00 329,80 -2,06 Tümosan Motor ve Traktör 4,34 4,43 -2,03 Türk Traktör 31,64 32,28 -1,98 Turkcell 12,36 12,61 -1,98 Çemtaş 5,68 5,79 -1,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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