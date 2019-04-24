Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,48 0,51 -5,88 Arçelik 17,93 18,71 -4,17 Aksa 8,37 8,67 -3,46 İhlas Gayrimenkul 0,87 0,89 -2,25 Anadolu Cam 3,13 3,20 -2,19 TAV Havalimanları 23,54 24,06 -2,16 İş GMYO 1,01 1,03 -1,94 Yataş 4,72 4,81 -1,87 Bim Mağazalar 79,80 81,30 -1,85 Alarko Holding 2,73 2,78 -1,78 Tüpraş 123,00 125,10 -1,68 Aksa Enerji 2,39 2,43 -1,65 Ereğli Demir Çelik 9,08 9,23 -1,63 Şok Marketler 8,84 8,98 -1,56 Çemaş Döküm 0,73 0,74 -1,35 Albaraka Türk 1,50 1,52 -1,32 T.S.K.B. 0,75 0,76 -1,32 Koç Holding 16,69 16,91 -1,30 Göltaş Çimento 10,87 11,01 -1,27 Trakya Cam 3,23 3,27 -1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)