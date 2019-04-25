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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab. 16,92 18,06 -6,31 GSD Holding 0,91 0,96 -5,21 Gersan Elektrik 2,19 2,31 -5,19 Hektaş 11,99 12,64 -5,14 Türk Telekom 4,19 4,41 -4,99 Garanti BBVA 8,13 8,51 -4,47 Vakıflar Bankası 4,08 4,27 -4,45 İş Bankası (C) 5,54 5,79 -4,32 Çemtaş 5,73 5,97 -4,02 Trabzonspor Sportif 0,96 1,00 -4,00 Arçelik 17,24 17,93 -3,85 Yataş 4,54 4,72 -3,81 Halkbank 5,88 6,11 -3,76 Global Yat. Holding 2,97 3,08 -3,57 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,10 1,14 -3,51 Trakya Cam 3,12 3,23 -3,41 İndeks Bilgisayar 6,62 6,85 -3,36 Albaraka Türk 1,45 1,50 -3,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 2,19 -3,20 Akbank 6,14 6,34 -3,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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