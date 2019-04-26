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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 3,00 3,39 -11,50 Vestel 12,24 13,37 -8,45 Verusa Holding 19,00 19,99 -4,95 Gentaş 1,78 1,84 -3,26 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,31 -3,23 Soda Sanayii 7,33 7,54 -2,79 Anadolu Efes 19,73 20,16 -2,13 Gersan Elektrik 2,15 2,19 -1,83 Gözde Girişim 3,37 3,43 -1,75 Zorlu Enerji 1,25 1,27 -1,57 Ereğli Demir Çelik 8,71 8,84 -1,47 Aksa 8,05 8,16 -1,35 Hektaş 11,83 11,99 -1,33 Özderici GMYO 0,78 0,79 -1,27 Kartonsan 313,10 317,00 -1,23 Tümosan Motor ve Traktör 4,36 4,41 -1,13 Tofaş Oto. Fab. 16,73 16,92 -1,12 GSD Holding 0,90 0,91 -1,10 Tekfen Holding 25,06 25,30 -0,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 1,10 -0,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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