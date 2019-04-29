Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin Bursa moda dünya Hurma
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü
SKAL Dünya Günü
SKAL Dünya Günü
Hedef 50 bin turist!
Hedef 50 bin turist!

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 17,90 19,00 -5,79 İş Fin.Kir. 7,81 8,18 -4,52 Türk Traktör 28,24 29,40 -3,95 İş Bankası (C) 5,28 5,49 -3,83 Gersan Elektrik 2,07 2,15 -3,72 Yapı ve Kredi Bank. 2,05 2,12 -3,30 Vakıflar Bankası 3,97 4,09 -2,93 ASELSAN 20,74 21,30 -2,63 Ege Endüstri 422,30 433,50 -2,58 Garanti Bankası 7,94 8,15 -2,58 Akbank 6,05 6,21 -2,58 İskenderun Demir Çelik 6,87 7,05 -2,55 Tüpraş 124,00 127,20 -2,52 İttifak Holding 6,22 6,38 -2,51 Metro Holding 0,79 0,81 -2,47 Şok Marketler 9,14 9,35 -2,25 Global Yat. Holding 2,91 2,97 -2,02 ICBC Turkey Bank 3,41 3,48 -2,01 Yataş 4,50 4,59 -1,96 Çemtaş 5,62 5,73 -1,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5