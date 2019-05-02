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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 2,50 -12,40 İhlas Holding 0,45 0,50 -10,00 Galatasaray Sportif 2,03 2,17 -6,45 Good-Year 2,99 3,14 -4,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 1,09 -4,59 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,88 -4,55 Tekfen Holding 25,58 26,62 -3,91 Eczacıbaşı İlaç 2,70 2,80 -3,57 Albaraka Türk 1,38 1,43 -3,50 İş Bankası (C) 5,18 5,36 -3,36 Göltaş Çimento 10,50 10,84 -3,14 Trabzonspor Sportif 0,96 0,99 -3,03 Global Yat. Holding 2,82 2,90 -2,76 Bim Mağazalar 80,80 83,05 -2,71 Turkcell 12,17 12,50 -2,64 Sabancı Holding 7,50 7,70 -2,60 Afyon Çimento 4,16 4,27 -2,58 Metro Holding 0,77 0,79 -2,53 Şişe Cam 5,95 6,10 -2,46 Özderici GMYO 0,82 0,84 -2,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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