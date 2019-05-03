Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa ekonomi dünya mersin
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon
Urfa rekor kırdı
Urfa'da rekor kırdı
BMC'den askeri sürücüsüz araç
Türkiye bunu da yaptı!
Enerjide sistem güvenliği
Enerjide sistem güvenliği

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,43 0,45 -4,44 Vestel 11,42 11,91 -4,11 Coca Cola İçecek 30,16 31,42 -4,01 Türk Telekom 4,12 4,23 -2,60 Anadolu Efes 19,82 20,26 -2,17 MLP Sağlık 11,47 11,72 -2,13 Yataş 4,25 4,34 -2,07 İş Fin.Kir. 7,74 7,90 -2,03 Tat Gıda 4,04 4,12 -1,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 1,04 -1,92 TAV Havalimanları 24,58 25,00 -1,68 Bim Mağazalar 79,50 80,80 -1,61 Koza Altın 41,42 42,00 -1,38 Good-Year 2,95 2,99 -1,34 Odaş Elektrik 1,48 1,50 -1,33 Trakya Cam 3,09 3,13 -1,28 Ülker Bisküvi 18,86 19,10 -1,26 Ereğli Demir Çelik 8,95 9,05 -1,10 Koç Holding 16,32 16,50 -1,09 Çelebi 73,20 74,00 -1,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Borsada En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5