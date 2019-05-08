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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 6,84 7,75 -11,74 Gözde Girişim 3,31 3,63 -8,82 İhlas Holding 0,44 0,46 -4,35 Türk Hava Yolları 12,96 13,52 -4,14 ASELSAN 19,49 20,28 -3,90 Şok Marketler 8,60 8,93 -3,70 Çemtaş 5,40 5,60 -3,57 Pegasus 28,98 30,02 -3,46 MLP Sağlık 10,38 10,73 -3,26 Çemaş Döküm 0,71 0,73 -2,74 Karsan Otomotiv 1,32 1,35 -2,22 İndeks Bilgisayar 6,38 6,52 -2,15 Şekerbank 0,95 0,97 -2,06 Park Elek.Madencilik 2,10 2,14 -1,87 Bera Holding 1,66 1,69 -1,78 Aksa Enerji 2,23 2,27 -1,76 Coca Cola İçecek 28,60 29,10 -1,72 Zorlu Enerji 1,19 1,21 -1,65 Netaş Telekom. 6,73 6,84 -1,61 TAV Havalimanları 24,22 24,60 -1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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